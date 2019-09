Copa do Brasil: Grêmio decide vaga à final contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada

*Valéria Possamai

A quarta-feira é de decisão na Copa do Brasil. Nesta noite serão conhecidos os finalistas para a disputa do título desta edição. Em uma das semifinais, Athletico-PR e Grêmio fazem a partida de volta, em Curitiba. A partida está marcada para às 19h, na Arena da Baixada. Por ter vencido o primeiro jogo, por 2 a 0, os gaúchos estão em vantagem.

Como chegam os times

Athletico-PR

O técnico Tiago Nunes tem problemas para escalar sua equipe. Com a ausência do lateral-direito Jonathan no último treino, o time soma 11 desfalques. Os problemas da equipe começam pela suspensão de cartões e também por doping. O zagueiro Léo Pereira cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo de ida, na Arena. Assim , a tendência é Robson Bambu, que entrou em campo neste sábado, seja o titular na defesa.

Também suspensos, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho seguem de fora da equipe por conta do caso de doping e só devem ficar à disposição daqui dois meses.

Já Madson e Thonny Anderson, pertencentes ao Grêmio, não podem atuar por questões contratuais.

Por não estarem inscritos na Copa do Brasil, os laterais-esquerdo Adriano e Abner Vinícius e o meia Everton Felipe também estão fora. Desta feita, Márcio Azevedo irá atuar no corredor esquerdo contra o Grêmio.

Mais dois nomes ainda completam a lista. O zagueiro Pedro Henrique não pode defender o Furacão por já ter atuado com a camisa do Corinthians na competição. Por lesão, o meia Bruno Nazário desfalca o time por pelo menos dois meses.

A formação ainda conta um dúvida no setor ofensivo, Marcelo e Léo Cittadini disputam a titularidade no meio-campo.

Grêmio

Apesar de um número bem menos de desfalques, o técnico Renato Portaluppi também chega com uma baixa de peso para a decisão. O tricolor não terá seu principal jogador: Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pepê deve ser seu substituto.

Uma dúvida ainda paira sobre a escalação. Maicon ainda sente dores na panturrilha e passará por um último teste no gramado da Arena da Baixada. Por conta do gramado sintético, a comissão médica do clube sente preocupação pela condição física do atleta. Caso o volante não tenha condições, Rômulo deve ser confirmado como titular.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Khellven, Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo (Léo Cittadini); Nikão, Rony e Marco Ruben.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Rômulo, Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre, Pepê; André.

Transmissão

Nesta quarta, a partir das 19h, a rádio Pampa no FM 97.5 estará contando a história de Athletico-PR e Grêmio, direto de Curitiba, em parceria com a rádio Grenal. A partir das 20h, a transmissão segue pelo FM 95,9 da rádio Grenal. Se você já acompanha pelos aplicativos móveis e site, a programação completa da rádio Grenal segue normalmente.

Além da transmissão ao vivo, você confere todos os lances no minuto a minuto.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas