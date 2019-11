Coringa é o primeiro filme “para maiores” a bater 1 bilhão de dólares de bilheteria

Coringa se tornou o primeiro filme com classificação “R” nos Estados Unidos a bater a marca de 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial. No Brasil, o longa foi lançado com recomendação para maiores de 16 anos.

Segundo a Warner Bros. os números de bilheteria desta sexta-feira foram os responsáveis por empurrar o filme sobre o vilão do Batman, interpretado por Joaquin Phoenix, para além da barreira de 1 bilhão de dólares. A informação é da Entertainment Weekly. No último dia 25 de outubro, o longa já havia passado os 785,5 milhões de dólares de Deadpool 2 para se tornar o filme “para maiores” com maior arrecadação da história.

Com um orçamento relativamente baixo para o gênero de super-heróis (entre 55 e 70 milhões de dólares), o longa dirigido por Todd Phillips (Se Beber, Não Case) também se mostrou bastante lucrativo.

Polêmica e prêmios

Coringa causou polêmica, durante seu lançamento, por conta das cenas violentas que exibia na história de Arthur Fleck (Phoenix), um palhaço fracassado com saúde mental deteriorada, que aos poucos embarcava em uma onda de crimes por Gotham City.

Muitos temiam que o conteúdo inflamatório do filme inspirasse ações de terrorismo como a que ocorreu durante uma exibição de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2011, nos Estados Unidos.

Por enquanto, apenas incidentes menores (e não violentos) foram registrados – em Paris, por exemplo, espectadores fugiram de uma sala de cinema após um dos membros da plateia se levantar e gritar uma expressão da fé islâmica.

O longa também tem registrado trajetória premiada, especialmente ao vencer o Leão de Ouro, prêmio principal do Festival de Veneza. A Warner já começou campanha de Coringa para o Oscar 2020, defendendo 14 indicações.

Salário de Joaquin

Em um novo artigo, a Variety revelou quanto o ator Joaquin Phoenix ganhou por seu trabalho em Coringa, grande sucesso da DC.

A revista relata que o astro teve um salário de “apenas” US$ 4,5 milhões, algo próximo do que Robert Pattinson receberá por The Batman.

Phoenix é um ator aclamado pela crítica há anos, mas seu nome nem sempre é associado a “sucessos de bilheteria”, além do menor orçamento de produção de Coringa, resultando em um salário menor em comparação a alguns de seus colegas.

O relatório também observou que Margot Robbie faturou cerca de US$ 9 a 10 milhões por Aves de Rapina, enquanto Gal Gadot faturou US$ 10 milhões por Mulher-Maravilha 1984.