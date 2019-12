Grêmio Coritiba demonstra interesse na contratação do atacante André, do Grêmio

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Jogador está fora dos planos para 2020 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Fora dos planos para 2020, o Grêmio tenta a negociação do atacante André. E, o jogador já tem um primeiro clube interessado. Trata-se do Coritiba. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do tricolor, Cláudio Oderich.

Além de André, o Coxa possui interesse em mais um atleta, emprestado pelo Grêmio a um time da Série A, nesta temporada. A negociação por André pode ser envolvida na renovação empréstimo do lateral-esquerdo Kazu. O jogador está nos planos do clube para o próximo ano. A ideia é dar mais oportunidade ao jovem, que neste ano, sofreu como lesões.

O departamento de futebol do tricolor ainda tenta a negociação de outro atacante, Diego Tardelli. Conforme Oderich, já houve sondagens do futebol chinês, mas as tratativas não avançaram.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

