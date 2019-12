Acontece Crédito Real e Claro lançam parceria que disponibiliza serviços e atendimento personalizado para locatários

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Na foto, o diretor superintendente da Imóveis Crédito Real, Carlos Ruschel e o diretor Regional Claro Sul, Marcelo Repetto Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma parceria entre a Imóveis Crédito Real e a operadora Claro promete facilitar a vida de quem tem interesse em alugar um imóvel. Agora, o cliente poderá adquirir ou solicitar a transferência de endereço do plano de TV, internet e/ou telefone no momento em que der início ao processo de locação. A agilidade na contratação e instalação dos serviços são os principais benefícios da parceria.

Para os interessados em aproveitar essas facilidades, basta que o futuro locatário sinalize interesse em aderir aos serviços da Claro, onde o mesmo terá um atendimento personalizado e celeridade nos processos. Se o cliente preferir, ele poderá receber a visita de um consultor da Claro para apresentar todo o portfólio de serviços móveis e residenciais da operadora.

Segundo o diretor superintendente da Imóveis Crédito Real, Carlos Ruschel, a parceria é mais uma das facilidades criadas para inovar e modernizar o mercado imobiliário, reduzindo a burocracia, muitas vezes imposta pelo setor. “É a união de duas grandes marcas, para atender às necessidades dos clientes”, acrescentou Ruschel.

O diretor da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto, ressalta que essa parceria oferece benefícios para novos clientes Claro e também para aqueles que já são assinantes da base da operadora, pois terão maior agilidade na troca de endereço, mantendo o acesso aos serviços residenciais da Claro dentro de poucos dias após a sua mudança.

“A Claro trabalha para oferecer a melhor experiência em serviços e produtos de telecomunicações. Queremos entregar aos nossos clientes o que eles mais precisam e apreciam: banda larga de ultravelocidade, internet móvel com o 4.5G, fone fixo e móvel e a mais completa TV por assinatura, para conectar e levar o melhor conteúdo para todas as telas, dentro e fora de casa”, afirmou Repetto.

Sobre a Imóveis Crédito Real

Há 86 anos no mercado de imóveis de Porto Alegre, a Crédito Real Imóveis e Condomínios S/A iniciou suas atividades em 1993 com o nome de Instituto Hipotecário e Financeiro S/A – Banco de Crédito Real.

Em seus primeiros 30 anos, a empresa constituiu-se em instituição financeira e ao mesmo tempo administradora de imóveis e de projetos imobiliários. Nos anos 1950, a companhia foi uma das pioneiras no sistema de consórcio de imóveis e, na época, passou a oferecer também o serviço de administração de condomínios.

Com a reforma do sistema financeiro brasileiro em 1964, constituiu-se a Companhia Administradora de Imóveis Crédito Real separada do Banco de Crédito Real. A partir dos anos 2000, a empresa viveu uma fase de expansão, e, em 2008, logo após a aquisição do controle acionário da Mário Espíndola Locações Comerciais, se torna líder de mercado de locações corporativas.

Em 2013, a união da Crédito Real com a Mário Espíndola Locações Comercias e a Imobiliária City formou a Imóveis Crédito Real, premiada naquele ano com o Top de Marketing ADVB/RS, na categoria Serviços Regional, e bicampeã em 2014, desta vez na categoria de E-commerce. No mesmo ano, a empresa criou a Crédito Real Corporate, focada em investidores que buscam ampliar seu patrimônio por meio de ativos imobiliários.

Em 2016, lançou a primeira versão da plataforma Conecte-se e entrou na área de seguros. Em 2017, adquiriu a Condor Haim e quase dobrou a carteira de condomínios. Em 2018, lançou uma nova versão do Conecte-se, que incorpora clube de vantagens e torna a relação do cliente com a imobiliária mais útil, atraente e prazerosa. Neste ano, um dos principais lançamentos da Imóveis Crédito Real é o Aluga Fácil.

Sobre a Claro:

A Claro é líder em Telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do país. Está em mais de 4.200 municípios brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a mais de 96% da população.

A Claro oferece soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis. É líder em TV por assinatura, banda larga e a operadora que mais cresce em serviços móveis.

Através da Embratel, lidera também o segmento de serviços corporativos, que incluem ofertas em nuvem, telecom, TI e segurança de redes e aplicações. Foi pioneira na implantação de todas as gerações de internet móvel no Brasil, inclusive o 4.5G, que permite navegar 10x mais rápido que a rede 4G tradicional.

É líder em velocidade de conexão, tanto no celular como na banda larga residencial, com ultravelocidades. A Claro faz parte da América Móvil, com presença em 25 países, na América Latina e também na Europa e nos Estados Unidos.

