Inter Cuesta destaca confiança do Inter após vitória no Rio e projeta confronto direto contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Zagueiro do Inter concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Além de manter matematicamente a disputa pela vaga na fase de grupos da Libertadores, a vitória sobre o Botafogo injetou um gás a mais na confiança do time. Foi o que destacou o zagueiro Victor Cuesta, às vésperas da partida contra o São Paulo, com que o time tem a disputa direta pela classificação direta na competição continental.

“Jogo difícil, importante. O bom é que depende da gente. Então é fazer um grande jogo e trazer os três pontos, para que a gente possa definir essa vaga direta contra o Atlético. Ganhar é sempre bom, traz confiança. A gente precisava. Derrepente um resultado ruim aumentaria as dúvidas. Mas vencemos e estão confiantes para fazer mais um jogo”, declarou o defensor em entrevista coletiva.

Com relação ao enfrentamento, Cuesta destacou que são dois times que gostam de propor o jogo, e que a postura do Inter vai se manter neste estilo. “Nossa ideia é propor o jogo. Tomamos muitos contra-ataques, mesmo fora de casa também, mas conseguimos o resultado fora, que não conseguimos em casa. Mais uma partida de dois times grandes que propõem o jogo. A equipe deles gosta de ficar com a bola e a nossa também. Vai ser uma grande partida”, declarou.

Durante a coletiva, o argentino falou sobre suas chegadas ao ataque durante os jogos. Apesar de estar se aventurando na figura de um atacante, o zagueiro destacou que o gol, contudo, não vai acontecer neste ano. “É minha característica, sempre procuro ajudar o time na parte ofensiva, mas pode ter certeza que nesse ano, o gol não vai sair (risos).”

São Paulo e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Morumbi.

Transmissão

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário