Curso Intensivo de Vinhos em Caxias do Sul lota e ABS-RS confirma nova turma para março

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Primeiro módulo de cinco aulas começa no dia 21 de janeiro, na Boccati Foto: Divulgação ABS Foto: Divulgação ABS

A primeira edição do Curso Intensivo de Vinhos de Caxias do Sul lotou e a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) abriu lista de espera para uma nova turma no mês de março. “Começamos com o pé direito a nossa estreia em Caxias, em parceria com a Boccati, com a lotação do curso cinco dias antes do início das aulas”, comemora o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr. O curso atraiu apreciadores de vinhos de toda a região. “Este é um curso especialmente formulado para apreciadores de vinhos que desejam ampliar seus conhecimentos”, afirma o diretor de ensino da ABS-RS, Júlio Cesar Kunz.

As aulas serão ministradas por professores da associação, com experiência em nível nacional e internacional. O cronograma, de forma sistemática e didática, envolverá todos os principais temas relacionados à degustação e apreciação, de sua história e importância social ao serviço do vinho em casa ou nos restaurantes. Também serão tratados o papel da vitivinicultura para a qualidade do vinho, o processo de vinificação, a relação entre vinho e saúde, os cuidados na guarda e armazenamento, bem como os fundamentos da harmonização.

As aulas começam dia 21 e seguem nas próximas terças (28 de janeiro, 4, 11 e 18 de fevereiro), sempre na Boccati, no horário das 18h30 às 22h30. Na programação, haverá degustação de vinhos de diferentes tipos e origens. “Aliamos a teoria e a prática, permitindo que nossos alunos possam aplicar os conhecimentos repassados ao longo das aulas”, frisa o presidente.

Interessados em entrar na lista de espera para turma de março devem acessar o site www.absrs.com.br ou entrar em contato pelo e-mail contato@absrs.com.br.

