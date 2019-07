D’Alessandro fala sobre seus 11 anos no Internacional, confira

Para marcar seus 11 anos no Internacional, o meia D’Alessandro falou, nesta terça-feira (30), sobre sua trajetória no clube do povo. Quando questionado sobre como está sendo as comemorações o atleta afirmou: “Um dia especial, emotivo também, porque passa o filme do primeiro dia que cheguei aqui. Um cara que não sabia o que ia acontecer, mas com muita vontade. E a vontade não diminuiu ainda.”

D’Alessandro ressaltou ainda o orgulho que sente do time, afinal “não é normal no futebol, entre os meus contemporâneos, ficar tanto tempo em um clube” disse.

Sobre as futuras conquistas, o craque revelou que “Tudo que tiver na frente do clube a gente vai brigar para conquistar.”

