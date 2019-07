Danilo Gentili debocha da ida de Eduardo para a embaixada: “um Bolsonaro a menos para atrapalhar o governo”

O apresentador Danilo Gentili, que se manifesta muitas vezes em seu programa e nas suas redes sociais sobre política, chamou a atenção no seu talk show na noite desta terça-feira (17). O comediante debochou sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro como próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. “Realmente os filhos do Bolsonaro estão prontos para virarem embaixadores nos EUA. E eles se dariam muito bem com Trump, porque o Trump é laranja e eles tem experiência com pessoas laranjas”, disse. “Por um lado eu acho estranho o presidente mandar o filho ser embaixador fora do país porque parece nepotismo, mas por outro lado é bom… Tem um Bolsonaro a menos para atrapalhar o governo ” continuou.

O comandante do “The Noite” também ironizou um comentário em que Eduardo afirmava ser fluente em inglês mostrando um vídeo logo do deputado federal falando o idioma de modo incompreensível. “Eu gostei. Se o Eduardo for o embaixador é uma boa coisa, porque eu vou me sentir bem. Vou falar: ‘olha meu inglês é nível embaixador do Brasil’. Posso colocar no meu currículo. Agora sem zoar agora, vamos falar a real, o Eduardo é péssimo falando inglês, parece até o pai dele falando português”, finalizou.

Eduardo embaixador nos USA. pic.twitter.com/a3Q0A90xMi — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 16, 2019

