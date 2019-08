Definida a Grande Campeã da raça Jersey na Expointer 2019

A raça Jersey conheceu na tarde de quarta-feira (28) sua Grande Campeã da Expointer 2019. A vaca Gema Isca Doutrina Valentino, de Gerzy Ernesto e Angela Maraschin, de Santa Rosa foi o grande destaque da raça.

O título de Reservada Campeã ficou a vaca Nanda Celebrity Avistoso, do proprietário Marcirio Alves, de Alegrete. Já o terceiro lugar foi para o expositor Carlos Jacob, de Salvador do Sul com a vaca Monalisa Headline Joel Canario.

A escolha da Grande Campeã integrou a etapa Cowmed do 4º Circuito Nacional da Raça Jersey que, na Etapa Expointer contou com a organização da Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul (ACGJRS) e com o apoio da Associação de Criadores de Gado Jersey do Brasil (ACGJB).

“Foi um julgamento muito coerente, a campeã era uma vaca que já se esperava uma boa performance, e, de um modo geral, ficamos satisfeitos. O evento foi um sucesso, com um público atento e a qualidade dos animais indiscutível e também o cuidado que os expositores tiveram em preparar os animais”, destaca Darcy Bitencourt, presidente da Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul (ACGJRS).