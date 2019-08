Deltan Dallagnol pode ser o PGR?

O presidente da Republica Jair Bolsonaro não fugiu do delicado tema que envolve a indicação do nome para a vaga de Procurador-Geral da República. Bolsonaro dividiu ontem em dois pontos a sua resposta. Sobre o perfil do novo PGR, segundo ele, precisará rer uma posição clara em relação a temas como família,meio ambiente, agronegócio. “Precisa estar alinhado com o desenvolvimento do Brasil, não pode ser um xiita ambiental, nem alguém que supervalorize as minorias”. Sobre a possibilidade do procurador Deltan Dallagnol ser indicado,foi claro: “Manda ele me procurar, porque até agora ele não veio conversar comigo. E eu não vou atrás dele para conversar. Todos querem ser procurados. Mas a caneta Bic é minha”. Resultado: a chance de Deltan ser o novo PGR hoje, é igual a zero.

Sem lista para PGR

O presidente já deixou claro que não está obrigado pela Constituição a seguir a lista que lhe foi entregue pela Associação dos Procuradores. A Constituição é clara no Artigo 128: “O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.”

Torcida firme

Em todos os lugares onde comparece, o presidente da República encontra grupos entusiasmados de apoio. Ontem, em Pelotas, não foi diferente. Além dos gritos de “Mito”, a torcida vaiou o deputado José Nunes (PT), presidente da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 166 na Assembleia Legislativa, além de fazer um coro “Fora PT” quando ele chegou no local do evento. A medalha de prata, no volume de vaias, ficou a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. A medalha de bronze, ficou com o governador Eduardo Leite, vaiado nas vezes em que teve seu nome citado.

Protagonismo de Onyx

Coube ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, costurar nos últimos dias, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma brecha no orçamento para destinar mais R$ 100 milhões para um novo trecho da duplicação da BR-116. Ontem pela manhã, antes de embarcar para Brasília, Onyx fez a ponte e colocou Guedes no telefone com o presidente Jair Bolsonaro para confirmar a liberação dos recursos. Foi este valor que o presidente anunciou ontem, suficiente para mais um trecho de 55 quilômetros.

Bolsonaro candidato à reeleição?

Ao destacar as obras da Ferrovia Norte-Sul no trecho que passa pelo Norte, Centro-Oeste e vai até Santos,o presidente Jair Bolsonaro deu ontem em Pelotas, uma pista sobre o seu futuro politico. Segundo ele, “o trecho da ferrovia que virá até o Sul,só iniciaremos depois de 2022”.

