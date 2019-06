Democratas admite priorizar candidatura própria em grandes cidades

O Democratas, que vive um novo momento, depois que saiu fortalecido das recentes eleições para a Câmara e Senado, agora sonha alto para as eleições municipais de 2020 no Rio Grande do Sul, a começar pela capital. Ontem, o presidente estadual do DEM, deputado Rodrigo Lorenzoni, informou ao colunista que está sendo feito um estudo sobre a possibilidade de protagonismo em grandes cidades do Estado. A nova estratégia prioriza “ que possamos ser protagonistas nas eleições das principais cidades do estado. Esta é hoje,a nossa pré-disposição”.

O futuro da EGR

O anúncio de investimentos nas rodovias estaduais feito ontem pelo governador gaúcho Eduardo Leite, trouxe também uma sinalização sobre o futuro da EGR,a Empresa Gaúcha de Rodovias. Com 14 postos de pedágio, a EGR deverá ser extinta ou transformada em agencia reguladora nos próximos anos. A outra sinalização: o DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, volta a ter papel importante na politica de transportes.

Finalmente, governo anuncia o Plano Safra

Resolvido o impasse do orçamento da União, o governo confirma que anunciará, nesta terça, o volume de recursos que estarão disponíveis para financiamento da próxima safra agrícola. Embora o agronegócio venha garantindo os constantes superávits da balança comercial, a ministra da Agricultura Tereza Cristina tem encontrado dificuldades em aumentar o volume de recursos para o setor.

Sensato, ministro do STF defende prisão de hacker

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mostra que ainda existe vida constitucional na Suprema Corte: afirmou ontem que o responsável pelo vazamento das informações ao site The Intercept Brasil deve ser preso. “No atual momento temos que, primeiro, rapidamente apurar e prender os criminosos que invadiram comunicações de agentes públicos, colocando em risco a própria segurança dessas pessoas. Em um segundo momento, a partir do conjunto das informações, poderemos tirar algumas conclusões”, disse ele.

Produção Agropecuária alcança R$ 600 bi

Ontem, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura atualizou a estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária deste ano para R$ 600,93 bilhões. Este volume ficará próximo ao recorde alcançado em 2017, de R$ 604,16 bilhões, que foi o maior desde o início da série em 1989.

Governadores ganham apoio dos prefeitos

Tendo à frente o seu presidente, o gaúcho Glademir Aroldi, a Confederação Nacional dos Municípios promete muita pressão nesta terça-feira na Comissão Especial pela inclusão de uma emenda ao texto da Reforma da Previdência, que assegure as gestões municipais na nova norma. Esta pressão dos prefeitos acabará reforçando o trabalho dos governadores, que também foram derrotados na Comissão Especial que definiu o atual relatório.

