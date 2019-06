Deputada Flordelis prestará depoimento sobre assassinato do marido

A deputada federal Flordelis (PSD) irá depor nesta segunda-feira (24), sobre a morte do marido. O pastor Anderson do Carmo de Souza foi assassinado no último domingo (16), na residência do casal, em Niterói (RJ). A parlamentar é uma das suspeitas investigadas pela polícia, assim como todos os que estavam presentes no local do crime. O enteado da vítima, Flávio dos Santos, de 38 anos, disse ter matado o padrasto a tiros e afirmou que um dos 54 irmãos (entre biológicos e adotivos) teria ajudado.

A assessoria de Flordelis divulgou uma nota informando sobre a oitiva e destacando que ela está disposta a auxiliar os policiais. “Embora, como parlamentar, a deputada tenha a prerrogativa de escolher o dia e o local do depoimento, ela decidiu aceitar o convite nos termos formulados pela polícia, porque tem o interesse de colaborar com as investigações”, disse o texto.

Apesar da delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba, afirmar que não descarta como autor ninguém que estava na casa na hora dos disparos, a assessoria da deputada afirma que ela prestará esclarecimentos apenas como testemunha.

Em depoimento à Polícia Civil, Flávio dos Santos admitiu ter disparado seis vezes contra o padrasto. Os investigadores ainda tentam remontar a cronologia dos fatos, já que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou 30 perfurações no corpo do pastor. Flávio ainda declarou que o irmão, Lucas dos Santos, de 18 anos teria ajudado na compra da arma do crime.

d

Deixe seu comentário: