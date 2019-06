Desde que assumiu o Palácio do Planalto, Bolsonaro já recebeu 295 presentes de admiradores

Panela elétrica, liquidificador, baralho, ornamento de Natal, caixa de papelão e até mesmo caneta Bic. A lista de presentes recebidos por Jair Bolsonaro é vasta, diversa e contempla todos os gostos. Desde que tomou posse, 295 presentes foram entregues a Bolsonaro por autoridades ou admiradores. Somente com o que recebeu, ele poderia montar um enxoval completo no Palácio da Alvorada, onde mora com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Os documentos com os presentes recebidos pelo chefe do Executivo foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Todo artigo recebido está armazenado em reservas técnicas no Alvorada. Não há custo de aluguel e a manutenção é feita pelos próprios servidores da Presidência. O número de mimos recebidos por Bolsonaro é superior aos entregues ao ex-presidente Michel Temer.

Servidores

Bolsonaro disse no sábado (1º) que quer manter estados e municípios na reforma da Previdência, mas destacou que a palavra final é da Câmara dos Deputados. A poucos dias de concluir o relatório da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, se reuniu com técnicos do governo. Voltou a dizer que poderá entregar o relatório antes do prazo, no dia 15, mas ressaltou que alguns pontos ainda estão sendo discutidos. Entre eles, a permanência de servidores de Estados e municípios dentro da reforma.

Moreira admite que há resistências, mas defendeu uma reforma ampla: “esse é um assunto polêmico e grave. Muito grave. Por que? Porque o déficit na Previdência dos estados e municípios é de 96 bi por ano. Se nos projetarmos isso por dez anos, são quase R$ 1,2 trilhão. É praticamente a meta que o governo federal quer aplicar na sua reforma do governo federal. Então, isso é muito grave. Vale a pena debater isso com muito cuidado. Agora, evidente que o meu desejo é resolver esse assunto dos estados e municípios também neste momento”.

O presidente se mostrou otimista em relação à reforma. Ele falou com os jornalistas ao descer do carro para cumprimentar apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Na Câmara, alguns parlamentares fazem pressão para que servidores estaduais e municipais fiquem de fora das novas regras de aposentadoria. Mas governadores e prefeitos contam com a mudança para ajudar a equilibrar as contas nos Estados e municípios. A questão vai ser discutida agora com líderes partidários. Uma proposta em estudo é uma adesão parcial dos estados – obedecendo a alguns critérios, como o número de aposentados.

