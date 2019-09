Desfalque no Brasileirão: Tite chama sete jogadores para a Seleção Brasileira, entre eles Everton e Matheus Henrique, do Grêmio

O técnico Tite incluiu nesta sexta-feira (20) sete jogadores que atuam no Brasil na sua lista de 23 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente, em Singapura.

Esses atletas vão desfalcar as suas equipes na 24ª e na 25ª rodadas do Campeonato Brasileiro, que serão disputadas entre os dias 9 e 13 do mês que vem. Entre os nomes que hoje atuam por clubes nacionais, foram chamados para defender o Brasil o meio-campista Matheus Henrique e o atacante Everton, do Grêmio; o zagueiro Rodrigo Caio e o goleador Gabriel Barbosa, do Flamengo; o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo; e os goleiros Santos, do Athletico-PR; e Weverton, do Palmeiras.

Ao comentar sobre a sua opção de chamar sete jogadores que ficarão fora de partidas do Brasileirão por duas rodadas consecutivas no próximo mês, Tite minimizou o peso dessas baixas para os clubes em uma competição desse formato e lembrou que já havia tentado minimizar ao máximo o prejuízo para as equipes quando anunciou, no mês passado, os convocados para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos.

Naquela ocasião, ele chamou seis atletas que atuam no País, sendo um deles de cada clube, motivado pelo fato de que procurou desfalcar o mínimo possível times que estavam envolvidos em competições com fases eliminatórias, como são os casos da Copa do Brasil e da Libertadores.

“Eu não posso responder em relação a outras seleções. É uma dimensão que você está trazendo para mim como uma carga excessiva. Todas as situações que podem ser argumentadas a favor ou contra podem ser respeitadas. Quero colocar às pessoas que nos ouvem que existe outro lado da questão, que é o lado da convocação da Seleção Brasileira, que têm que entregar desempenho e resultado”, afirmou Tite em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

“Fomos campeões da Copa América e quinto no Mundial, nós precisamos entregar resultado. Estou tendo o máximo de bom senso. O calendário é muito mais decisivo em uma competição de Copa do Brasil do que em uma competição de pontos corridos. Há controvérsias, há situações que podem ser defendidas das duas partes. Cada um busque a situação que achar melhor”, completou o treinador gaúcho.

Também presente na entrevista coletiva de Tite, o novo coordenador da CBF, Juninho Paulista, aproveitou o tema para lembrar da promessa feita pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, que quando assumiu o cargo, em abril, disse que a partir de 2020 o calendário da Seleção não vai coincidir com as datas de partidas dos clubes nas duas principais competições do País.

