Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Duas casas foram atingidas Foto: Reprodução de TV deslizamento recife (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O deslizamento de uma barreira no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte de Recife (PE), deixou pelo menos cinco mortos, três feridos e duas pessoas desaparecidas na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu às 2h55min e atingiu duas casas. Entre as vítimas que morreram no local, estão três adultos, uma criança e um bebê.

“Quando eu cheguei, estava a casa destruída, entrei em desespero. Começamos a cavar e tirar os destroços de cima”, contou Marco Antônio, vizinho das vítimas que ajudou no resgate.

As vítimas fatais são da mesma família e foram identificadas como Emanuel Henrique de França, 25 anos; Érica Virgínia, de 19 anos; Érick Junior, de 2 meses; Lucimar Alves, de 50 anos; e Daffyne Kauane Alves, de 9 anos.

