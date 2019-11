Destaque no fundamento de lançamentos, Paulo Miranda demonstra evolução após período de lesão

*Valéria Possamai

Depois de um período afastado de quatro meses, o zagueiro Paulo Miranda vem demonstrando boa evolução após recuperar-se de lesão. Na atual temporada, o jogador vestiu a camisa do tricolor gaúcho em 21 oportunidades e venceu 11 jogos, empatou 6 e sofreu apenas 4 derrotas. Seu aproveitamento é de 61,9% em 2019.

No Campeonato Gaúcho, competição que o atleta teve sequência na equipe titular, foi líder entre os zagueiros em passes certos, com 401 acertos e aproveitamento de 96.9% no quesito. Além disso, liderou as estatísticas em rebatidas no Grêmio com 58 e média de 7,3 por partida.

“Estou feliz por ter retornado e estar ajudando a equipe na busca dos objetivos. Quero sempre poder mostrar minha qualidade e ajudar o Grêmio. A gente tem buscado fazer dentro de campo tudo que o Renato nos pede nos treinos. O Grêmio vem jogando assim a bastante tempo e conquistado títulos,” afirma o zagueiro.

No Estadual, atuou em 8 partidas com 6 vitorias e 2 empates. Participou do sistema defensivo que entrou para a história por sofrer apenas 1 gol em toda a competição. Entre as principais virtudes, o jogador ainda se destaca quando o quesito é o lançamento. No Gauchão também foi líder entre os zagueiros nesse quesito. Foram 32 tentativas e 15 lançamentos corretos. Fundamento que o camisa 28 também defende bons números no Campeonato Brasileiro com 20 lançamentos corretos e aproveitamento de 52,6% na competição nacional.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas