Dia da 1ª decisão! Grêmio e Flamengo abrem disputa das semis da Libertadores, na Arena

Pela 94ª vez na história, Grêmio e Flamengo se enfrentam. Nesta quarta-feira, às 21h30, as equipes abrem a disputa da segunda semifinal da Copa Libertadores. O primeiro jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre, com transmissão minuto a minuto do portal O Sul e ao vivo pela Rádio Grenal.

O duelo de volta ocorre no próximo dia 23, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Lembrando que, nesta fase da competição há gol qualificado.

Como chegam os times

Grêmio

Por jogar a primeira partida em casa, o tricolor sabe da importância de fazer um bom resultado. E, para isso, contará com o apoio do seu torcedor, que esgotou os ingressos. Mais de 50 mil vozes estarão na Arena.

Com relação a formação do time, baixas e uma dúvida. Lesionados, Pedro Geromel, Jean Pyerre e Vizeu, são desfalques, além de Leonardo Gomes, que não atua mais em 2019.

A dúvida na escalação fica no meio-campo. Recuperado, Maicon está na briga pela titularidade com Michel, mas pela falta de ritmo de jogo, a tendência é que o segundo nome seja confirmado ao lado de Matheus Henrique.

Flamengo

A equipe carioca chega na capital gaúcha fazendo história. Após 35 anos, o Fla volta a disputar uma semifinal de Libertadores. E, na busca por vaga às finais, o técnico Jorge Jesus conta com força máxima.

Todos os jogadores da equipe considerada titular estão à disposição e o treinador não deve promover surpresas neste primeiro jogo na Arena.

O Mengo que também tenta quebrar um tabu jogando na condição de visitante diante do Grêmio, na qual não vence há 15 anos.

Prováveis escalações

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Pendurados: Jean Pyerre.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

Pendurados: Bruno Henrique.

