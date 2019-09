Dionisia VinhoBar lança projeto com vinhos especialmente selecionados pela ABS-RS

Um evento especial marcou o lançamento do projeto ABS-RS Recomenda, na noite desta terça-feira (17), no gastrobar Dionisia VinhoBar, em Porto Alegre.

Quem visitar o espaço poderá experimentar vinhos diferenciados. Isso porque quatro das 64 torneiras de vinhos do mundo todo do gastrobar passam a ter rótulos indicados pelos professores especialistas da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. As indicações são para as categorias vinhos do Brasil, do Mundo, Terroir e Tendências.

No evento de lançamento do projeto, que reuniu centenas de convidados, o presidente da ABS-RS, jornalista e sommelier Orestes de Andrade Jr. destacou que a iniciativa ressalta a qualidade do vinho brasileiro e as novas tendências de consumo. “Dentro de um universo gigantesco, que é o mundo do vinho, eu brinco que o Dionísia é a Disney dos enófilos. Através do vinho, viajamos pelo mundo inteiro sem sair de Porto Alegre”, disse.

Ele também reafirmou que o vinho, além de unir pessoas, remete à lembranças e conhecimento de outras culturas. “Uma taça de vinho traz muitas lembranças e aqui conseguimos fazer isso em quatro rótulos especiais. Em uma hora e meia de degustação viajamos pelo interior do Rio Grande do Sul, Campanha, Argentina e Itália. E é exatamente isso que queremos proporcionar para todos os nossos frequentadores”, explicou.

Em um espaço sofisticado e aconchegante, os convidados puderam conhecer diversos rótulos, além dos quatro primeiros selecionados pela ABS-RS, que são: Lendas do Pampa Tempranillo (VVinícola Guatambu), Ulian Cabernet (Vinícola Ulian), Los Intocables Black Malbec (Finca Las Moras) e o italiano Barone Montalto Passivento (Barone Motalto).

A Dionisia é um vinho bar que funciona em sistema de autoatendimento, com 64 diferentes rótulos oferecidos em torneiras, em três tamanhos diferentes de taças, 50ml, 75ml ou 125ml. Além dos vinhos, drinks e espumantes também fazem parte do cardápio, que é composto por pratos autorais contemporâneos, individuais ou para compartilhar.

O ponto de encontro para os amantes do vinho fica localizado na Rua Padre Chagas, número 314, no bairro Moinhos de Vento. O espaço fica aberto de segunda a sábado, das 18h às 24h.

