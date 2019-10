Dirigente do Vasco diz não ter recebido contato do Inter por Vanderlei Luxemburgo

O vice de futebol do Vasco, André Mazzuco, afirmou não ter recebido nenhum contato do Inter pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que teve o nome relacionado a uma proposta do colorado para assumir imediatamente o elenco.

Em contato com a reportagem da Rádio Grenal, o dirigente disse não ter sido procurado pelo Inter e nem pelo próprio técnico Luxemburgo com relação ao assunto.

Ainda no domingo (20), Luxemburgo esteve na casa do colorado. O time carioca enfrentou e venceu a equipe comandada pelo técnico Ricardo Colbachini, por 1 a 0.