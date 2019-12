Porto Alegre Dmae fecha posto de atendimento no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O posto de atendimento comercial Moinhos de Vento do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) será desativado a partir do dia 31 de dezembro. Localizado na rua Fernando Gomes, 183, o local será fechado devido à reestruturação do atendimento comercial do departamento, segundo a prefeitura.

Os clientes continuarão com a possibilidade de atendimento presencial nos postos da Zona Norte (rua Aliança, 70) e Centro (rua José Montaury, 15). Também é possível solicitar vários serviços por meio do telefone 156 (opção 2) ou pelo site.

