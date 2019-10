Docente da Faculdade do Senac Porto Alegre dá dicas sobre como estudar de forma correta

É com o auxílio dos estudos que se adquire conhecimento, cultura e se traça objetivos de vida. Mas, para gerar resultados, é importante que o aluno teste diversos métodos e meios de aprendizagem para que consiga descobrir de qual maneira seu estudo será melhor aproveitado futuramente. Conforme a docente da área de Negócios da Faculdade Senac Porto Alegre, Nereida Vianna, é essencial possuir uma organização e estabelecer uma agenda para fazer parte do planejamento diário do aluno. “É muito importante não deixar acumular os conteúdos. Ir estudando aos poucos e sempre revisar as questões mais relevantes. E, principalmente, escolher alguns temas para ir além do que é transmitido em sala de aula. Buscar superar a aprendizagem adquirida”, afirma a professora.

O local adequado para estudo é, de preferência, aquele em que o aluno se sente confortável o suficiente para que fique atento e contribua para a memorização. Ambientes sem distrações e silenciosos podem ser os mais apropriados. Para saber se o conhecimento adquirido está gerando resultados, é possível observar o rendimento em sala de aula e a contribuição nos trabalhos em grupo e nas avaliações propostas pelos professores.

Para aumentar a concentração é importante cuidar da rotina: uma boa alimentação, exercícios para relaxar, boas noites de sono e momentos de alegria. “Verifique as atividades feitas durante o dia. Se é realmente necessário executar várias demandas ao mesmo tempo, pois muitas vezes pode ser uma exigência interna associada ao comportamento de ansiedade de cada um. Para melhorar, aconselha-se desenvolver um trabalho contínuo relacionado ao corpo, a mente e a alma”, explica Nereida.

A profissional dá algumas dicas práticas de como montar um planejamento de estudos de seis dias na semana. Confira:

· Estabeleça um horário possível (onde acontecerão poucas interferências).

· Respeite o tônus vital (algumas pessoas rendem mais de manhã bem cedo, outras em um horário mais tarde pela noite, outros ao meio dia).

· Divida o conteúdo em partes para que possa contemplar todo o assunto.

· Considere um tempo adicional para pesquisar conteúdos semelhantes ao aprendido em outras fontes.

· Aproveite o tempo “operacional” (arrumando o quarto, por exemplo) para escutar podcasts ou vídeos no youtube relacionados aos temas estudados.