Dois meses depois, só 9% das doações prometidas para a Catedral de Notre-Dame foram repassadas

Dois meses após o incêndio que devastou parcialmente a Catedral de Notre-Dame de Paris, na França, apenas 9% dos 850 milhões de euros prometidos para sua restauração foram repassados. Até agora foram arrecadados 80 milhões de euros, a maioria de pequenos doadores. Mesmo assim, autoridades esperam que o montante prometido seja atingindo.

O incêndio que destruiu parte do telhado da catedral em 15 de abril provocou uma onda de solidariedade na França , seguida de várias promessas de doações – de pessoas físicas a gigantes como a LVMH e a Kering.

O ministro francês da Cultura, Frank Riester, confirmou nesta sexta-feira o valor doado, citando várias causas para explicar a diferença entre o que foi prometido e o que foi recebido. O montante já havia sido informado pela rádio France Info.

“Primeiro, há pessoas que prometem doar e que não doam, mas, acima de tudo, e isso é normal, as doações serão pagas em função do andamento das obras”, argumentou Riester. “Estão sendo feitos acordos com os grandes doadores, que permitirão que as doações sejam feitas em um marco legal.”

Fontes do Ministério da Cultura destacaram que as grandes empresas e mecenas como o grupo LVMH (que prometeu 200 milhões de euros) e Kering (100 milhões de euros) pediram para saber como esses valores serão investidos exatamente.

Riester ressaltou que “a onda de generosidade deve continuar” e lembrou que a situação da catedral continua frágil, já que a abóbada “ainda pode desabar”. Uma investigação judicial está em andamento para determinar as causas do incidente, atribuído a um curto-circuito.

Primeira missa

A Arquidiocese de Paris comunicou que será realizada a primeira missa na Catedral de Notre Dame, em Paris, na noite do próximo sábado, 15, desde o terrível incêndio que destruiu à sua agulha, parte do teto e da abóbada, em abril passado.

O Cardeal Michel Christian Alain Aupetit informou que o acesso a santa missa, por motivos de segurança, será muito restrito. Espera-se o comparecimento de 20 ou 30 pessoas, apenas.

Também num comunicado intitulado: Um mês depois do incêndio da Catedral, onde estamos? “Notre Dame do Coração”. Afirma o Cardeal Aupetit que a coleta famosa de “um bilhão”, até o presente momento nada foi depositado nem por uma fundação ou por autoridades.

O Cardeal de Paris diz que não há questionamento sobre as intenções dessas doações por parte de renomados doadores que se comprometeram publicamente em ajudar. Uma das causas é a discussão em torno de como será efetuada a reconstrução. Dom Aupetit, também informou, que a KTO TV, fará a transmissão ao vivo pelo seu canal e nas redes sociais. (PJS)

