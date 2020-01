Economia Dólar fecha em queda após três altas seguidas

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O dólar caiu 0,27%, a R$ 4,1313 na venda. Foto: Marcos Santos/USP Imagens O dólar caiu 0,27%, a R$ 4,1313 na venda. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou em queda moderada nesta terça-feira (14), com investidores dando uma pausa nas compras depois de três altas consecutivas que levaram a cotação a máximas em mais de um mês. O dólar negociado no mercado interbancário caiu 0,27%, a 4,1313 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,55%, a 4,1290 reais, por volta de 17h35.

O dólar vinha de três altas seguidas nas quais acumulou ganho de 2,23%. A queda desta sessão, porém, é apenas a segunda deste ano –das nove sessões de 2020, o dólar subiu em sete–, o que colocou o real entre as líderes de perdas neste começo de ano novo.

As incertezas sobre ingressos de recursos ao País neste começo de ano impulsionaram a moeda, que no ano passado foi afetada por saídas recordes de mais de 40 bilhões de dólares –com base em números do fluxo cambial divulgado pelo Banco Central.

Nesta terça-feira, o governo elevou sua projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) este ano a 2,4%, sobre 2,32% anteriormente. O mercado estima taxa menor de crescimento, de 2,30%, segundo a mais recente pesquisa Focus do Banco Central.

