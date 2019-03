Está confirmada para domingo, 31, das 10h às 12h, no Parque Farroupilha, uma feira especial do Me Adota?. O evento integra as comemorações dos 247 anos de Porto Alegre e deverá levar cães filhotes e adultos. Os animais albergados chegaram à Unidade de Saúde Animal Victória vítimas de maus tratos, alguns abandonados pelos próprios tutores.

