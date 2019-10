A Polícia Civil prendeu nesta semana dois assaltantes que atacaram pedestres em Canela (Serra Gaúcha) no mês passado, a mão armada. O primeiro roubo foi cometido no Centro da cidade, quando obrigaram uma vítima a entregar o celular e dinheiro. Já no segundo crime, a dupla investiu contra um grupo de pessoas que estavam em uma parada de ônibus no bairro Bom Jesus.