Nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos e uma mulher de 36 pelo crime de extorsão, em Novo Hamburgo. Após ter o veículo roubado, a vítima passou a receber mensagens exigindo a quantia de R$ 3 mil para a devolução do automóvel. Os policiais civis prenderam em flagrante o jovem no momento em que pegava o valor do resgate.

