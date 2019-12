Inter Dupla Grenal tem sete indicações para votação dos melhores da América

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

A eleição é realizada pelo jornal uruguaio El País Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Realizada anualmente pelo jornal uruguaio El País, a indicação e eleições dos melhores jogadores da América terá novidades. Neste ano, haverá uma votação independente para o público eleger o seu time ideal, além do voto para craque e melhor treinador do ano. E os jogadores da dupla Grenal, estão entre os indicados.

Pelo lado do Inter, o zagueiro Victor Cuesta, o volante Patrick e o centroavante Paolo Guerrero concorrem em suas posições. Do lado do Grêmio, estão os zagueiros a dupla Geromel e Kannemann. Everton, destaque também na Seleção Brasileira, disputará duas categorias, de melhor meia-atacante e de melhor jogador da temporada. Ainda pelo tricolor, o Renato Portaluppi está entre os cinco indicados para melhor treinador do ano.

A votação está disponível neste link.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

