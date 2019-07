“É grande a chance de incluir municípios e estados na reforma” , diz Tasso Jereissati

O provável relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), acredita que o clima está favorável para a inclusão de estados e municípios na tramitação final do projeto. Em entrevista ao Globo, após a aprovação do texto em primeiro turno na Câmara, o senador disse que a reforma será aprovada com mais rapidez no Senado, até setembro. “A chance aqui é grande. Não posso garantir que vai ser aprovada porque vamos discutir e temos opiniões diversas, mas a possibilidade, pelo que senti conversando com senadores, é muito grande. Quando a gente fala em PEC paralela significa que vamos votar o que passou na Câmara, que é o coração do projeto, e que acho que vamos aprovar com uma rapidez muito grande, até setembro”, disse.

“Acho que, numa reação espontânea e não articulada [do Legislativo], houve a necessidade de dar um rumo ao país. Ao mesmo tempo, houve a consciência de que não caberia nenhuma interrupção do governo Bolsonaro, que foi eleito, e que, apesar de todo aquele ambiente e aquelas suspeitas, ele tinha de ir até o fim e nós teríamos a responsabilidade de dar estabilidade ao país”, completou. Tasso ainda fez críticas a equipe econômica do governo, que, segundo ele, “é ótima em planejar e diagnosticar, mas muito ruim em executar”. Para o senador, se o Congresso deixar a liderança da condução da reforma nas mãos deles, “as coisas não acontecem”.

A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 1º turno. A votação em 2º turno foi marcada para 6 de agosto. Se aprovada, seguirá para o Senado.

