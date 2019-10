A economia da China cresceu em um ritmo mais lento do que o esperado no terceiro trimestre de 2019, enquanto enfrentava a guerra comercial com os EUA e via uma demanda doméstica menor. De julho a setembro, a economia cresceu 6% em relação ao ano anterior, segundo os números oficiais do governo. O resultado ficou abaixo das expectativas de crescimento de 6,1% no período.