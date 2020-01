Grêmio Edilson terá nova reunião com o Cruzeiro para acertar rescisão

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Lateral-direito deve vestir a camisa do Grêmio em 2020 Foto: (Vinnicius Silva/Cruzeiro) BELO HORIZONTE/MG - 04.11.2019: Treinamento na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. Foto: (Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Edilson ainda segue em tratativas para definir seu futuro junto ao Cruzeiro. O lateral-direito ainda terá mais uma reunião com os dirigentes da raposa para definir sua rescisão. Há expectativa positiva pela liberação do jogador, que deve ter como destino o Grêmio.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o jogador ainda não está 100% liberado pelo Cruzeiro. Uma reunião ainda, nesta segunda-feira, tratou da saída do lateral. Porém, haverá um novo encontro, nesta terça-feira, incluindo o empresário do jogador. As partes tentam uma resolução que não envolve a Justiça. A tendência é que até o fim da semana a situação seja resolvida entre o clube e o jogador.

No final de semana, durante entrevista à Rádio Liberdade FM, da Rede Pampa, o jogador, ao lado do seu empresário Gilmar Veloz, revelou o desejo em voltar a vestir a camisa do Grêmio. “De repente, eu possa retornar. O Gilmar vai conversar com o Klauss (Câmara, executivo de futebol do Grêmio). É claro que há o meu desejo de retornar ao Grêmio”, destacou o jogador.

O clube tricolor já possui acerto com o lateral-direito, que agora busca sua rescisão com o Cruzeiro, onde atua desde 2018. A contratação do jogador, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo tricolor, foi uma solicitação do técnico Renato Portaluppi, que pediu para a direção uma nova chance a Edilson.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

