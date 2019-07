Efeito da sintonia

Um dos méritos do governador Eduardo Leite foi ter sabido escolher com precisão a linha de frente para dialogar com a Assembleia Legislativa. O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o líder do governo, deputado Frederico Antunes, reúnem experiência e trânsito político. Companheiros e amigos de longa data conduziram com êxito a aprovação de projetos como a extinção da licença prêmio e o fim da exigência de plebiscito para a privatização de estatais. Somou-se a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias com o congelamento total dos repasses aos demais poderes.

Coube ainda ao deputado Frederico Antunes reformular o formato da Liderança do Governo, que vigorou por anos, tornando dinâmica e antiburocrática.

Nova indicação

Stella Luzardo Alves, empresária rural de Uruguaiana e neta do embaixador João Batista Luzardo, retornou de Brasília com a possibilidade de assumir a direção estadual do PSL no lugar do deputado Tenente Coronel Zucco. Ela lidera o Movimento Resgate Brasil na Fronteira Oeste e sustenta a ideia de um partido plural. Se assumir, quer tornar a sigla mais robusta, oferecendo espaços a todos. Conta a seu favor o fato de estar afinadíssima com lideranças nacionais.

Vai emagrecer

O PDT realiza hoje, em Brasília, reunião conjunta da Executiva Nacional, dos movimentos setoriais e da Comissão de Ética. Na pauta, o início da análise dos casos de oito deputados, incluindo o gaúcho Marlon Santos, que não seguiram a orientação partidária na votação. A bancada tem 27 integrantes. Decisão do diretório nacional, em março, fechou questão contra a reforma, por unanimidade. O presidente Carlos Lupi quer a expulsão dos dissidentes.

Pelo fim do transtorno

Uma nova Frente Parlamentar foi instalada ontem para forçar que municípios tenham acessos asfálticos a rodovias federais e estaduais. A reclamação mais frequente das populações é enfrentar quilômetros de poeira no verão e barro no inverno. Pelo cálculo de deputados há 67 municípios gaúchos nessas condições. O secretário dos Transportes e Infraestrutura, Juvir Costella, diz que são 53 e explica: seis acessos estão em fase de conclusão e hoje se iniciam as obras em outros oito, que ficarão prontos até o final deste ano.

Parece que está sobrando

Advogar em causa própria dá nisto: a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê o aumento do Fundo Partidário de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 3 bilhões e 700 milhões em 2020. O pior é que não se viu nenhuma entidade representativa da sociedade reclamar. Deixam as raposas correrem soltas.

Sem transparência

Projeções do Tribunal de Contas da União mostram que, este ano, as isenções tributárias do governo federal chegarão a 306 bilhões e 400 milhões de reais. É mais do que a soma dos orçamentos dos Ministérios da Saúde e da Educação. Enquanto a população não ficar esclarecida sobre os benefícios que tem com esses favores do poder, dá para se imaginar tudo, até burla.

Surgirá um ranking

Começa a competição entre governadores e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, largou na frente. Ontem, assegurou que pagará o 13º salário aos mais de 400 mil funcionários da ativa, inativos e pensionistas até o final de dezembro, sem empurrar a dívida para 2020.

Esperam a sobra

Com a renovação da Câmara dos Deputados, mais da metade dos deputados não fez emendas para o Orçamento de 2019, aprovado no final de 2018. Terão mais cinco meses e meio para correr e pegar alguma sobra.

Solidários

Luiz Inácio Lula da Silva terá encontro amanhã com o Eduardo Duhalde, presidente da Argentina entre janeiro de 2002 e maio de 2003. Será o quinto ex-chefe de Estado a visitar a prisão de Curitiba. Os anteriores: Pepe Mujica, do Uruguai; Ernesto Samper, da Colômbia; Massimo D’Alema, da Itália, e Dilma Rousseff. Em agosto, virá José Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha.

Não faltam oportunistas

À medida em que os mandatos avançam, mais verdadeiro se torna o ditado: certos governos não têm aliados, têm usuários.

