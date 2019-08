Eficiência reprodutiva dos rebanhos de corte e leite é foco de seminário da SOVERGS na Expointer

Um diagnóstico de eficiência ou mesma ineficiência reprodutiva propondo alternativas de produção e reprodução será o foco do Seminário “Impacto da Eficiência Reprodutiva em Rebanhos de Corte e Leite”. A apresentação estará a cargo do médico-veterinário e professor da Universidade de Veterinária da UFRGS, João Batista Borges, a partir das 09:30min do dia 27 de agosto, terça feira, na Casa do Veterinário, no Parque Assis Brasil, em Esteio, RS. O Seminário é promoção da Sovergs (Sociedace de Medicina Veterinaria do RS), na Expointer 2019.

O palestrante apresentará variáveis de propriedades localizadas no Rio Grande do Sul e Brasil. Ele mostrará que estratégias para melhoramento da eficiência reprodutiva envolve fatores como manejo, alimentação e reprodução, por exemplo. Ou seja os fatores que envolvem diagnostico e como o medico veterinário administra esta realidade.

Nesta mesma manhã, a SOVERGS fará o lançamento do 19º Congresso Estadual de Medicina Veterinária, que ocorrerá em Gramado, RS, entre os dias 25 e 27 de setembro.

O palestrante

Borges possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1983), graduação em Comunicação Social Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1983), mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (1994) e doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Fisiopatologia da Reprodução Animal, atuando principalmente nos seguintes temas: bovinos de corte, clínica bovina, inseminação artificial a tempo fixo, transferência de embriões e inseminação artificial.

Programação

Dia 27 de agosto, terça-feira

9:30 – Recepção e café da manhã

9:30 às 10:00 – Lançamento Oficial do 19o Congresso Estadual de Medicina Veterinária.

Abertura da Dra. Norma Centeno Rodrigues, Presidente da SOVERGS.

10:30 às 11:30 –

Impacto da Eficiência Reprodutiva em Rebanhos de Corte e Leite

Palestrante: Dr. João Batista Borges, professor da FAVET-UFRGS.

Aberto a todos os interessados

Casa do Veterinário no Parque Assis Brasil(CRMVRS)

