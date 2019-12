View this post on Instagram

Procuro palavras pra falar da importância do Grêmio na minha vida. Um clube que aprendi amar por tudo que eu vivi, foram sete anos vestindo essa camisa, com muito mais glórias e alegrias do que eu poderia imaginar no dia que cheguei em Porto Alegre. Ganhei quase tudo que um jogador pode sonhar, mas a minha maior conquista foi o respeito e o carinho de todos no clube e da torcida. Sei que meu nome está na história do Imortal, sempre disse que só iria sair depois de poder ajudar a dar alegria e esse clube, e hoje saio com a sensação de missão cumprida. A partir de agora, vou viver um novo sonho na carreira. Obrigado ao GRÊMIO e à TORCIDA! Sou eternamente grato por tudo que fizeram por mim!🙏🏼💙