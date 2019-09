Em coletiva, atacante do Grêmio falou sobre B.O por perturbação: “Só estava em casa com meus amigos, não teve festa”

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), o atacante do Grêmio, André, falou sobre um assunto delicado e que até o treinador Renato Portaluppi teve de se pronunciar: o B.O que o atacante sofreu de seus vizinhos de condomínio por “perturbação”. Questionado sobre o assunto, André explicou o que ocorreu. “Como que eu vou fazer balada dentro de casa? Não tem como. Só estava em casa com meus amigos, não teve festa”, afirmou.

Sobre o jogo da final da Copa do Brasil, disputado pelo Internacional e Athletico-PR, André disse que estava em casa com amigos e, quando saiu o primeiro gol do time paranaense, comemoraram muito. “A síndica, que deve ser colorada, não gostou”, disse.

Na última segunda-feira (16), moradores do condomínio em que o atacante mora prestaram queixa na polícia por “som alto e fora do horário permitido”. Portaluppi falou sobre o assunto em entrevista coletiva. Ele disse que se faz “tempestade em copo d’água quando se trata de jogadores da dupla Gre-Nal”, mas afirmou que ele “não é mais criança”.

Deixe seu comentário: