Em despedida do Banco do Brasil, Edson Bündchen é agraciado por Paulo Sérgio Pinto

O superintendente estadual do Banco do Brasil, Edson Bündchen, despediu-se de seu cargo em um jantar realizado nesta segunda-feira (11), na Associação Atlética Banco do Brasil. Sendo a empresa parceira da Rede Pampa, Bündchen recebeu uma placa de agradecimento do vice-presidente da rede, Paulo Sérgio Pinto. Nela, havia um agradecimento especial pela amizade construída com todos os presentes. Desejava também sorte para almejar novos voos. “Vai alçar outros voos mas, por certo, estaremos pulsando em seu coração e almejando que ancore aqui, pois aqui é o seu lugar”, dizia uma parte da placa.

Edson recebeu cerca de 80 convidados, entre eles, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que elogiou o anfitrião. “Foi um grande superintendente, entendia muito do agronegócio”, disse. Já Edson, emocionado, agradeceu o carinho dos amigos e à Deus. “A vida é feita de ciclos, fiz muitos amigos aqui. Foi uma surpresa espetacular”, falou.

O catarinense Edson Bündchen é mestre em Administração e tomou posse no Banco do Brasil em 1982, onde exerceu as funções de Gerente de Agência, Superintendente Regional, Executivo da Diretoria de Distribuição. Bündchen assumiu a superintendência do Estado em 2015.