Em disputas de matas Grêmio leva vantagem diante do Palmeiras

O Grêmio ainda não garantiu oficialmente a vaga nas quartas de final da Libertadores, mas com vantagem após a vitória de 2 x 0, em casa, o time de Renato tentará garantir a vaga. Sendo assim, se passar, o Tricolor enfrenta o Palmeiras e mesmo antes de entrar em campo, já pode ter motivos para acreditar em uma nova classificação.

Nos últimos anos, o Tricolor Gaúcho levou vantagem nos confrontos diante do Verdão, somando aproximadante 67% (contando Libertadores e Copa do Brasil) de aproveitamento. Confira os anos e os jogos em que o Grêmio e o Palmeiras se encontraram:

1993 – Copa do Brasil – Quartas de final (Grêmio Classificado)

1995 – Copa do Brasil – Oitavas de final (Grêmio Classificado)

1995 – Libertadores – Semifinal (Grêmio Classificado)

1996 – Copa do Brasil – Semifinal (Palmeiras Classificado)

2012 – Copa do Brasil – Semifinal (Palmeiras Classificado)

2016 – Copa do Brasil – Quartas de final (Grêmio Classificado)

A Rádio Grenal transmite a partida entre Libertad x Grêmio, nessa quinta-feira, a partir das 21h, com o comando de Angelo Afonso.

