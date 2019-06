A ONG Save the Children afirmou nesta quarta-feira que pelo menos 61 crianças morreram em meio à escalada de violência pela ofensiva do governo da Síria contra grupos opositores no norte do país nos dois últimos meses. Dos 61 menores mortos, 11 morreram em escolas, 25 em suas casas, 10 em mercados e dois em campos de deslocados. Um morreu em um hospital.

