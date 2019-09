Em estreia, o gaúcho Mano Menezes quebra o jejum de 15 meses no Palmeiras

Logo na estreia, o Palmeiras, comandado pelo novo técnico, o gaúcho Mano Menezes, venceu o Goiás por 2 a 1 no sábado (07) e quebrou um jejum de 15 meses. O Palmeiras não virava uma partida desde 2 de junho de 2018, nos 3 a 1 sobre o São Paulo, no Allianz Parque, ainda com Roger Machado. Mano ainda alcançou o que Felipão não conseguiu na sua última passagem. O treinador multicampeão não virou o placar uma vez sequer em 13 meses.

“Muitas vezes não virou porque não precisou virar. O Palmeiras tem muitas coisas positivas com Felipão, se não não teria sido campeão brasileiro ano passado. Eu tenho muito cuidado e procuro passar equilíbrio aos jogadores nessa hora. É preciso ter a alma que a equipe teve para se entregar, para lutar, porque você ganha muitos jogos na superação. E acho que para a gente reconstruir nosso ambiente é fundamental esse espírito”, disse Mano, em entrevista coletiva após a partida.

A virada sobre o Goiás foi conquistada mesmo com um a menos – Lucas Lima foi expulso aos 45 minutos do segundo tempo. O Verdão se lançou ao ataque ainda assim e marcou com Gustavo Scarpa aos 55, no último lance. O gol mudou o cenário da partida. O Palmeiras trocava passes na tentativa de encontrar espaços no meio da defesa do Goiás, mas a transição era lenta.

Com os três pontos, o Palmeiras subiu para a terceira colocação, com 33 e uma partida a menos – a ser disputada diante do Fluminense na próxima terça-feira (10), no Allianz Parque (duelo da 16ª rodada) do Campeonato Brasileiro.

Reapresentação

De olho no confronto atrasado contra o Fluminense, na terça-feira no Allianz Parque, o Palmeiras voltou a treinar já na manhã deste domingo (08) na Academia de Futebol após a dramática vitória da noite anterior sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Boa parte da atenção no clube ficou com o meia Zé Rafael, que foi substituído em Goiânia após um violento choque de cabeça com o goleiro adversário.

Com um quadro de concussão, o atleta passou a noite na Academia de Futebol em observação e, como não sentiu nada de grave, acabou liberado para descanso. Nesta segunda-feira (09), Zé Rafael passará por mais exames antes de ser liberado para atividades com o grupo.

Em relação ao resto do elenco, os jogadores que não atuaram contra o Goiás ou jogaram menos de 45 minutos realizaram um treino no campo sob a supervisão do técnico Mano Menezes. Nesta segunda-feira, está previsto uma atividade à tarde na Academia de Futebol.

