Em homenagem ao ator Cameron Boyce, Disney cancela pré-estreia de ‘Descendentes 3’

A Disney Chanel cancelou o evento de pré-estreia do filme “Descendentes 3”, que seria realizado no dia 22 de julho. O cancelamento se deu em respeito ao falecimento do ator Cameron Boyce, que ocorreu na última semana.

No lugar do evento, a Disney Chanel irá fazer uma doação ao Thirst Project, (https://www.thirstproject.org/) uma organização filantrópica que distribui água potável para pessoas em necessidade, na qual o ator era engajado. Além disso, ‘Descendentes 3’ será exibido em memória do ator, com a permissão de sua família.

Dirigido por Kenny Ortega, diretor vencedor do Emmy que fez sucesso com a trilogia High School Musical, o filme Descendentes estreou em 31 de julho de 2015 nos Estados Unidos, e teve sequência no dia 21 de julho de 2017.

