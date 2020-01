Acontece Empresário gaúcho reabre tradicional imobiliária do Estado

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Eduardo Sukienik retoma os direitos da marca Noblesse que tem foco em imóveis de médio e alto padrão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A imobiliária Noblesse, marca tradicional, que foi uma das maiores do Rio Grande do Sul, tem um novo CEO. Eduardo Sukienik, administrador de empresas, é ex-proprietário da Companhia e recomprou os direitos da marca, vendidos em 2007, para a Brasil Brokers. Com a saída da empresa carioca do Estado, o empresário retoma a operação e acirra a competição imobiliária nos mercados de médio-alto e alto padrão.

A Noblesse ficará localizada no décimo primeiro andar do FK Convenience Office, prédio triple A, em frente ao shopping Iguatemi de Porto Alegre. O espaço terá 250 m² de área privativa e 56 estações de trabalho para cerca de 100 corretores e 10 funcionários administrativos. O projeto para a marca no Estado em 2020 é abrir operações próprias de vendas e locação e a criação de uma plataforma de franquias com um modelo inovador de software&service de geração, qualificação e gestão de leads para os franqueados.

O empresário Eduardo Sukienik conta que sempre esteve atento à retomada do mercado imobiliário e por isso, decidiu recomprar os direitos sobre a marca Noblesse. “Estamos retomando nossas atividades com um agressivo plano de expansão. A Noblesse volta mais moderna, mais conectada, mais inovadora e, acima de tudo, mantendo a essência de ser uma empresa com profissionais diferenciados, com corretores que foram criteriosamente selecionados para fazer parte dessa nova etapa da imobiliária”, conta.

Após a venda da Noblesse para o grupo Brasil Brokers, Sukienik permaneceu como sócio executivo da empresa até 2015. Após sua saída, o empresário comprou empresas de comunicação e tecnologia criando a holding TWGroup, com sedes em Porto Alegre e São Paulo. O grupo detém quatro empresas: The Wedge (digital), WOZ (Offline), AWA (produtora de vídeos) e Leadway (Sales Development). Atualmente, atende clientes como OLX, Hospital Moinhos de Vento, Fraport, Wolens, Blanc Hospital, Delivery Center, entre outras .

