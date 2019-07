Encontro de Negócios do SEBRAE movimentará cadeia de alimentos e bebidas

Aproximar os principais protagonistas da cadeia produtiva de alimentos e bebidas do Rio Grande do Sul com as oportunidades de mercado é o foco central do 6º Encontro de Negócios na Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas: Edição Sabores do RS, que acontecerá dia 07 de agosto, das 10h às 18h30. “Gerar conexão é o nosso objetivo”, afirma o gestor de projetos do Sebrae RS Gustavo Rech. Mais de 40 empresas, que participam dos diversos projetos da organização, envolvendo as áreas de Orgânicos, Bebidas e Alimentos Premium, Vinícolas e Carnes Especiais, irão apresentar seus produtos e serviços aos potenciais clientes. Rech informa que estarão presentes produtores rurais, produtores de carnes especiais, fornecedores de equipamentos para gastronomia, além de cervejarias, cachaçarias artesanais, entre outros produtores de bebidas.

O local escolhido para o encontro foi o Mercado Público de Porto Alegre, no coração da Capital gaúcha. Desde a edição anterior, foi decidido trazer o evento da Serra para Porto Alegre para oportunizar às empresas o acesso à cadeia de alimentos e bebidas. O público-alvo são bares, restaurantes, hotéis e pequenos mercados. No ano passado, o encontro foi na Escola de Gastronomia da PUCRS e agora a escolha foi pelo histórico Mercado Público que completa 150 anos em 2019 e é um dos ícones da gastronomia no Estado.

O encontro acontecerá no mezanino do Mercado Público e não haverá custo para as empresas participantes. Além das possibilidades de negócios, haverá também oportunidades de atualização com duas palestras, uma pela manhã e a outra à tarde. Os convidados são os chefs André Pinheiro Machado, sócio-proprietário da Ristrretto Grãos e Gastronomia, de Passo Fundo, e com experiência no mercado europeu, e o italiano Giuseppe Giudizi, sócio-proprietário do Il Refúgio del Goumert, em Caxias do Sul. Giudizi também irá produzir um prato especial no restaurante Gambrinus que poderá ser adquirido.

Para realizar a inscrição para o 6º Encontro de Negócios na Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas: Edição Sabores do RS, basta acessar a plataforma do Sebrae RS ou o link MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “www2.isend.com.br” http://bit.ly/6encontrodenegocios. As empresas interessadas em expor, além de realizar a inscrição no site, deverão entrar em contato com a consultora Daiane Catusso pelo fone (54) 9.9946-6227 ou e-mail daiane@aliarconsultoria.com.br. Ela fará contato com o cliente para organizar os detalhes.

Programação:

10h às 18h30: Feira de Negócios – oportunidade para aproximar as empresas de potenciais compradores e clientes, além de parcerias por meio de networking.

– Espaço orgânicos: produtos orgânicos diversos

– Espaço carnes premium: produtores e casas de carnes especiais

– Espaço bebidas premium: cervejarias e cachaçarias artesanais

– Espaço multissetorial: móveis, serviços, equipamentos e tecnologia

– Espaço vinhos e sucos do Brasil: vinícolas e indústrias de sucos

Programação simultânea

11h – Palestra Empreendedorismo inovador; a indústria da criatividade e da transformação o alimento. André Pinheiro Machado

15h – Palestra Gastronomia artesanal: a valorização das receitas simples e dos ingredientes locais. Giuseppe Giudizi.

Deixe seu comentário: