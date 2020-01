Bem-Estar Época de calor pede cuidados com alimentação e hidratação

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Com o calor intenso dos dias de verão, é importante observar algumas orientações para evitar problemas de saúde. No caso de crianças e idosos, grupos mais vulneráveis à desidratação, os cuidados devem ser redobrados. É o que explica o pneumopediatra da Secretaria Municipal de Saúde, João Bonfadini Lima. Conforme o médico, problemas gastrointestinais são mais frequentes no verão. Por isso, é essencial o cuidado no acondicionamento dos alimentos, que acabam estragando mais rapidamente durante períodos de calor. “A ideia é evitar frituras e alimentos de digestão mais lenta, e reduzir os carboidratos, como massas e pães, priorizando frutas e alimentos frescos”, afirma.

Como os idosos quase não sentem sede, é recomendado consumir líquidos com frequência, de hora em hora ou a cada duas horas. O mesmo serve para as crianças, que devem repor líquidos regularmente em forma de chás e água. Para crianças pequenas, é indicado manter o aleitamento materno. “As pessoas devem evitar a exposição prolongada ao sol das 10h às 16h, quando a radiação é mais intensa”, diz o médico.

Para quem faz atividade física, o ideal é que opte por horários mais convenientes, como início da manhã e final da tarde, e consuma líquidos após a prática de exercícios. Manter os ambientes ventilados reduz a chance de desenvolver viroses comuns nesta época do ano. Em caso de uso de ar-condicionado, é importante garantir que o filtro esteja limpo, regular a temperatura em nível agradável e evitar oscilações.

Pressão arterial – No verão, o organismo sofre uma dilatação nos vasos sanguíneos, que aumenta o fluxo de sangue no corpo. “Se houver tontura ou mal-estar, o ideal é deitar e elevar as pernas, o que auxilia no refluxo do sangue para o sistema nervoso central”, explica Lima. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência, conforme o local de moradia, ou unidades de turno estendido.

Confira dez passos para uma alimentação adequada e saudável

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos

3. Limitar o consumo de alimentos processados

4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados

5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia

6. Fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados

7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias

8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece

9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora

10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais

