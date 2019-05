Era uma Vez em Hollywood: Quentin Tarantino reúne Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e um elenco estrelado em novo trailer

Quentin Tarantino está de volta! E ele não vem sozinho. Nesta terça-feira (21), o Festival de Cannes promove a estreia mundial do 9º projeto do cineasta, Era uma Vez em Hollywood. Ou seja, não existe melhor oportunidade para lançar um novo trailer legendado, não é mesmo?

Ambientada em 1969, a história acompanha o ator Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê, Cliff Booth (Brad Pitt), em um momento de crise, onde buscam manter o sucesso numa Hollywood cada vez mais volátil. Ao mesmo tempo, Los Angeles é infestada pelo terrível culto do serial killer Charles Manson (Damon Herriman) – cuja vítima mais famosa foi a atriz Sharon Tate (Margot Robbie), vizinha de Dalton na trama.

O destaque do vídeo também fica para outros famosos nomes de Hollywood presentes no elenco, como Kurt Russell, Dakota Fanning, Bruce Dern, James Marsden, Margaret Qualley Tim Roth, Timothy Olyphant, Lena Dunham, Scoot McNairy e o saudoso Luke Perry. Era uma Vez em Hollywood será lançado no Brasil em 15 de agosto.

Brad Pitt

Desde que Brad Pitt deu um presente milionário para sua ex-mulher, Jennifer Aninston, a imprensa internacional tem especulado uma suposta volta de relacionamento, já que ambos se divorciaram recentemente, ele de Angelina Jolie e ela, de Justin Theroux.

No início do mês, o ator foi parado por um paparazzo, que o questionou se o ex-casal poderia estar reacendendo as chamas do relacionamento antigo. “Você está voltando com a Jennifer Aniston?”, disse o fotógrafo. Brad apenas sorriu e disse: “Ó meu Deus!”.

Em seguida, Brad, sem responder, foi em direção ao seu carro, e o paparazzo insistiu: “Eu tenho que te perguntar. Todo mundo quer saber. Você e Jen voltaram?”. Claramente desconfortável, o ator entrou em seu carro e se limitou: “Tenham um bom dia, colegas”. O vídeo do flagra foi divulgado pelo Daily Mail e pode ser conferido neste link.

Brad e Jennifer casaram em 2000 e permaneceram juntos até 2005. Após a separação, Brad começou a namorar Angelina Jolie, com quem se manteve oficialmente casado entre 2014 e 2016 e com quem teve seis filhos: Pax, Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.

O ator, de 55 anos, e Angelina, de 43, se separaram em 2016, e travaram uma duríssima batalha por Maddox, de 17, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 12, e Vivienne e Knox, de 10. “Houve uma época em que Brad não conseguia imaginar não fazer esse filme, mas isso acabou sendo uma bênção. Como Angelina está fazendo um monte de trabalhos, Brad está vendo isso como uma oportunidade para desacelerar e ser o tipo de pai que ele sempre quis ser”, explicou uma fonte.

