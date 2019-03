Escola Profissional Fundatec abre nova turma para curso de aperfeiçoamento em Formação de Conteudista para EaD

As inscrições para a turma de abril do curso de aperfeiçoamento a distância “Formação de Conteudista para Educação a Distância” já estão abertas. As atividades, promovidas pela Escola Profissional Fundatec (EPF), serão desenvolvidas em quatro módulos que abordam os seguintes temas: educação a distância: histórico e conceitos básicos, produção de conteúdo, autoria e avaliação. Os horários de estudo poderão ser definidos pelo próprio aluno, um dos benefícios do EaD. O curso tem duração de 40 horas e a plataforma do Moodle fica disponível por quatro semanas para sua realização. Mais informações e inscrições pelo site fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1059.

As aulas, que iniciam em março, serão ministrados pela pedagoga com Habilitação em Orientação Educacional e pós-graduada em Educação, Coach de Carreira e Produtividade, consultora e orientadora pedagógica da EPF, Flavia Krupp Consul e têm como objetivo desenvolver um conteúdo educacional consistente e coerente com o planejamento que o suporta e aplicar técnicas de organização curricular, sequenciamento de conteúdo, laboração de objetivos e técnicas de escrita.

