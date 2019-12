Rio Grande do Sul Estação de tratamento de esgoto da Corsan é inaugurada em Capão da Canoa

22 de dezembro de 2019

Leite afirmou que investir em saneamento significa respeitar o ambiente e gerar qualidade de vida às pessoas. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Uma das praias mais procuradas pelos gaúchos recebeu um reforço importante para o verão. Neste sábado (21), a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) e o governo do Estado inauguraram a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Guarani, em Capão da Canoa, no litoral Norte Gaúcho. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite.

Através de recursos do orçamento geral da União e do FGTS, foram investidos R$ 31.982.038,25 na ampliação da estação, que terá sua a capacidade de tratamento de esgoto aumentada de 55 litros por segundos para 128 litros por segundo, beneficiando 79.878 habitantes. Anteriormente, apenas 20% do esgoto de Capão da Canoa era tratado. Agora, a capacidade de tratamento passa a ser de 56%.

No discurso, o governador afirmou que investir em saneamento significa respeitar o ambiente e gerar qualidade de vida às pessoas. Leite também destacou que a estação é primordial para a região. “Saneamento é determinante para o Estado se desenvolver. Com a ampliação da capacidade, destravam-se dezenas de processos de licenciamento e alvarás de novos empreendimentos”, disse o governador.

Uma decisão judicial condicionava a construção de novos empreendimentos, como condôminos, loteamentos e prédios, à conclusão das obras na ETE Guarani. Estima-se que 80 empreendimentos estavam paralisados pela medida.

Na inauguração, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, elogiou as equipes envolvidas na obra e salientou o cumprimento dos prazos estabelecidos, possibilitando melhorias já para este verão.

“A união da infraestrutura com o meio ambiente está se consolidando como a decisão mais acertada no âmbito das políticas públicas”, disse Artur Lemos. “Foi possível, discutindo com os técnicos da Corsan e Fepam, entregar essa obra sem qualquer atraso”, completou.

De acordo com o prefeito Amauri Germano, a estação de tratamento não está apenas ampliando, mas modernizando e qualificando a coleta de esgoto em Capão da Canoa. “Essa obra mostra que governo está voltado para os 23 municípios do Litoral Norte”, afirmou Germano.

O evento também contou com a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, do secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, e do secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini.

