Estão abertas as inscrições para o SESC Triathlon. Competição acontece dia 24, em Tramandaí

No próximo dia 24, em Tramandaí, acontece mais uma edição da tradicional competição SESC Triathlon, numa iniciativa do Sistema Fecomércio-RS. As inscrições estão abertas e cerca de 40% do total estimado de atletas já garantiram suas participações. As provas incluem o Triathlon nas modalidades Natação (750 metros), Bike (20 quilômetros) e Corrida (5 quilômetros). Já no Duathlon as provas envolvem Corrida (5 quilômetros), Ciclismo (20 quilômetros), fechando o circuito com uma segunda etapa de Corrida (2,5 quilômetros).

Segundo o coordenador técnico da competição, Fábio Silveira, frutas, hidratação e piscina ade gelo estarão ao dispor dos participantes durante todo o dia do evento, a fim de oferecer maior bem-estar a todos no pós-prova.

Até o momento, as inscrições revelam a preferência dos participantes pela competição, naturais do próprio Rio Grande do Sul, além dos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. “Os atletas vêm atrás do evento, esta é uma característica da competição”, salienta o coordenador. Segundo ele, a faixa etária dos já inscritos é de 16 a 65 anos.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição ( www.sesc-rs.com.br).