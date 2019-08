Estilista Vol Fioravantte promove desfile para a Campanha do Agasalho

Em grande estilo, aconteceu, em porto alegre, o desfile solidário organizado pelo estilista Vol Fioravantte e pela primeira-dama Tainá Vidal. O evento social, nesta quinta-feira (15), foi para marcar o último dia de arrecadação da Campanha do Agasalho. Conforme o estilista, a ação visa ressaltar a solidariedade: “No evento a gente tem um viés social e bem solidário. Esse ano é nosso primeiro, o piloto. Ano que vem faremos de novo, sempre com foco na carência da campanha que, neste ano, eram as roupas infantis”.

O desfile contou com um público repleto de personalidades e teve o apoio do Hotel Plaza São Rafael. O gerente de eventos sociais da empresa, Valdir Devitt, destacou a felicidade de integrar a parceria. “É um prazer para o Plaza receber esse evento tão importante em prol da Campanha do Agasalho”, salientou.

A primeira-dama de Porto Alegre abriu o desfile na passarela para um público repleto de personalidades. Ela começou a carreira de modelo com Vol Fioravantte. Tainá Vidal estava muito feliz pela arrecadação recorde de agasalhos na campanha deste ano. “Me senti muito realizada, porque, menos um mês antes de encerrar a campanha, já tínhamos atingido a meta de 270 mil em doações e estamos na expectativa de ultrapassar a meta”, destacou ela.

Deixe seu comentário: