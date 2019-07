“Eu gosto de namorar, mas está impossível”, disse a atriz Grazi Massafera

Livre, leve e solta. É assim que Grazi Massafera vem se sentindo atualmente ao passar por uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Liberta de vaidade, a atriz de 37 anos tem um novo desafio na carreira: Paloma, uma mulher batalhadora, costureira, moradora do subúrbio carioca, mãe de três filhos, que, por conta de um engano, pensa ter apenas mais seis meses de vida.

A personagem é a nova protagonista da atriz, que desembarcou na telinha nesta segunda (29), em ‘Bom Sucesso’, a nova novela das 19h da TV Globo. Nesta entrevista, Grazi fala sobre o novo trabalho, os cuidados com o corpo, os desafios de ser mãe e como anda a relação com o ex-marido, Cauã Reymond, o pai de sua filha Sofia, de 7 anos.

1) Você tem se inspirado em alguém específico para interpretar a Paloma?

A personagem tem muito a ver com o que eu vivi. Ficava debaixo da máquina de costura, então, não precisei fazer laboratório. Vivenciar isso de novo me emocionou, principalmente por ver uma máquina de costura igual à nossa no estúdio. Minha mãe e muitas mulheres que encontrei pelo caminho são inspiração para esse papel. Está cheio de Palomas por aí. É fácil observar mulheres fortes, guerreiras e tão donas da própria história e poder beber dessa fonte.

2) Dez anos se passaram desde a sua primeira protagonista (Lívia, em ‘Negócio da China’). Agora vem uma nova… Sente a responsabilidade de carregar uma novela?

Ser protagonista é sempre um desafio, mas não vejo desta forma, com uma responsabilidade de carregar a novela. É um trabalho em equipe, vários profissionais envolvidos para a engrenagem funcionar. Comparando com o início da carreira, eu me sinto mais segura, com mais experiência, além de ter estudado muito. É um amadurecimento, um processo de crescimento constante. Mas ainda dá aquele frio na barriga, né?

3) Como é ser mãe de adolescentes na ficção?

Eu ainda não cheguei nessa fase como mãe da Sofia, mas na ficção sou mãe de duas adolescentes. Eu me lembro da minha mãe quando teve a gente, se separou do meu pai e ficou numa situação mais complicada. Lembro que jurei para mim mesma que queria ser mãe só quando conseguisse minha independência financeira. Eu sou canceriana. Maternidade está na minha veia.

4) Você está preparada para ser mãe de uma adolescente?

Não estou (risos). Fui adolescente do interior, outra coisa é ser adolescente no Rio. Aqui são muitos atrativos, então, conto com o auxílio do pai, muita conversa com ela, já estou desenvolvendo coisas desse tipo. Eu tinha uma coisa com a minha mãe que eu não conseguia mentir para ela, tudo eu dizia a verdade. Criamos uma relação de amizade, e tento já ter isso com a Sofia.

5) Como é a sua relação dela com o pai de Sofia? Você e Cauã Reymond se falam?

Está ótima… Por que a gente não se falaria? O povo inventa umas coisas, gente…

6) Você já pensou em ter mais filhos?

Lógico! Peraí, deixa eu arrumar o pai, aí a gente decide junto (risos).

7) Está fácil ser solteira no Rio de Janeiro?

Eu só trabalho. Não tenho mais tempo, e que bom, porque preciso administrar isso. Eu gosto de namorar, mas nesse ritmo que estou, está impossível.

8) Qual cuidado você tem com o corpo?

Estou tentando dormir melhor, tomo vitaminas, e ioga, a minha nova paixão, mas não estou conseguindo fazer tanto quanto eu queria. Gosto de esporte, gosto de me exercitar, e eu sou do dia, isso já ajuda muito. Eu estou levando dois litros de água todo dia para o estúdio.

9) Você sempre comeu muito e comentou que tem uma boa genética, que não engorda…

Mudei a minha alimentação porque eu descobri que o meu colesterol estava alto por causa de tanta coisa. Hoje em dia, eu como alimentos mais saudáveis, mas a quantidade continua sendo a mesma, eu como sem culpa.

10) Sua filha ainda é criança. Ela come muitas besteiras?

Ela é outra morta de fome! Ela não é muito de doce, eu sou mais do que ela. Ela não me pede doces, mas eu tenho em casa, as besteirinhas dela são todas saudáveis. Eu mudei a alimentação em casa, a feira é só com alimento orgânico.

11) Você disse não saber se será atriz a vida inteira. O que significa isso?

Significa que eu não vou ser atriz pra vida inteira. Realmente eu não sei, mas isso pode mudar. Hoje, eu acho que não serei pra vida inteira, mas atualmente eu sou apaixonada pelo ofício. No começo, eu não era, mas me apaixonei pela arte, como ela toca as pessoas, como me toca quando eu vou ao cinema… Eu estou lendo um livro de uma médica que fala desses questionamentos da profissão. Existe e é saudável. As pessoas que querem o tempo todo que você tenha as respostas prontas…

