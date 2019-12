Rio Grande do Sul Evento reúne neste sábado jovens de áreas vulneráveis da Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Integrantes do Centro da Juventude Cruzeiro irão participar da programação da Social do POD. Foto: Divulgação/SJCDH Integrantes do Centro da Juventude Cruzeiro irão participar da programação da Social do POD. (Foto: Divulgação/SJCDH) Foto: Divulgação/SJCDH

Com a presença de jovens dos seis CJs (Centros da Juventude) – Rubem Berta, Lomba do Pinheiro, Cruzeiro, Restinga, Viamão e Alvorada –, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos promove neste sábado (7), no campus da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), a Social do POD (Programa de Oportunidades e Direitos). São esperados mais de 300 adolescentes. O tema desta edição é a consciência negra.

São realizadas oficinas de make up, turbantes, percussão, penteados afro, capoeira e abayomi. Nas rodas de conversa, os projetos abordados serão os seguintes: Curte Cultura; Minas Poderosas; Lacrou Bee; Saúde da Galera; É Nóix no Esporte, Manda Bem na Educação e Papo Reto Teus Direitos.

“Queremos agradecer à Uergs pela acolhida aos nossos jovens. A Social do POD é um momento marcante para eles, de muita interação e aprendizado. Também será uma excelente oportunidade para falarmos das mudanças ocorridas recentemente e nas boas perspectivas para o ano de 2020”, afirma o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini.

A Social do POD teve início pela manhã e segue até à tarde. Na primeira parte os CJs farão apresentações de música, arte e dança – a critério dos próprios jovens. A seguir acontecem as oficinas e as rodas de conversa. O encerramento será às 16h15, com show da cantora trans Valéria Houston.

