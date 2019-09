Expointer: Animais serão liberados às 20h para retornarem às suas casas

O último dia da 42ª Expointer chegou! A feira, que começou no dia 24 de agosto (sábado), termina neste domingo (1º) de setembro. Os animais serão liberados às 20h para retornarem às suas casas. Neste sábado (31), 26.845 visitantes circularam no Parque Assis Brasil, em Esteio. Até o momento, 343.404 pessoas já passaram pela exposição.

Os preparativos para voltar para casa já começaram para alguns expositores, mas André Pinto só vai embora na segunda-feira (2). Ele veio de Sapiranga, município do Rio Grande do Sul, e trouxe quatro novilhas da raça Indubrasil para vender. “Vou na segunda porque é mais tranquilo, hoje é muito atumultuado, todo mundo de longe quer ir embora. Então, na segunda-feira a gente sai mais tranquilo com os animais”. Pinto veio para a feira na quinta-feira (22), e uma de suas novilhas, ganhou primeiro lugar na categoria novilha jovem.

Felipe Quadros Fim, que chegou na exposição quarta-feira (21), também decidiu levar seus animais de volta na segunda (2). “Agora de tarde é muito movimento, o gado precisa descansar, pois levamos uma hora para chegar até lá”, comenta. Ele veio de Gravataí e também trouxe gado da raça Indubrasil. Ao todo, foram nove animais trazidos da cidade, sendo que seis vieram para a venda. Felipe vai levar para casa sete bichos, pois conseguiu vender dois na Expointer. Seus animais também receberam premiações: troféu de grande campeão, grande campeã, reservada grande campeão e reservada grande campeã.

(foto: Caroline Biccochi/ O Sul)

Mas nem todos os expositores vão embora na segunda (2). Eduardo Silveira de Carvalho veio de Porto Alegre e só está esperando a liberação dos animais para retornar para casa. Ele trouxe cinco ovinos da raça Texas só para a mostra, no qual três são fêmeas e dois são machos. Das cinco, três foram premiadas em suas categorias e uma delas recebeu a quarta colocação da melhor borrega dois dentes da exposição. Carvalho pretende embarcar seus animais logo depois das 20h, e comentou que provavelmente demore para chegar em casa devido ao trânsito. “Para o caminhão chegar até aqui no parque vai levar 2h, o problema é a entrada e saída. Até Porto Alegre vou levar 1h de viagem”, completa. Eduardo Silveira de Carvalho está no parque desde quarta-feira (21).